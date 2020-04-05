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قائمة بأسعار ياميش رمضان 2020 سعر الزبيب والمكسرات وقمر الدين في الأسواق المصرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:05 م
ياميش رمضان
ياميش رمضان
قائمة بأسعار ياميش رمضان 2020 سعر الزبيب والمكسرات وقمر الدين في الأسواق المصرية

نقدم لكم متابعي بوابة الفجر الإلكترونية أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق المصرية، قبل أن يحل علينا شهر رمضان بأيام قليلة، لذلك نوفر لكم كافة العروض المتاحة في كافة الأسواق المصرية في فروع كارفور ماركت وهايبر ماركت من أجل مقارنة الأسعار ببعضها البعض والحصول على أفضل سعر وشرائها دون أي إستغلال لتجار خلال هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء الكورونا المنشي حاليا في مصر وكافة دول العالم ونقوم الآن بتقديم قائمة أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق المصرية.


أسعار ياميش رمضان 2020 في مصر

وتحرص المواطنين والأم المصرية قبل بداية شهر رمضان ان تكون علي إستعداد تام لهذا الشهر من كافة السلع التي تتبع ياميش رمضان من المكسرات والحلوى التي تستخدم في إعداد الأطباق والعصائر والتي يطلق عليها باسم الياميش وهو اسم تقليدي أطلق علي هذه السلع منذ سنوات عداد .

وشهدت الفترة الماضية تراجع أسعار هذه السلع بعد أن قل الطلب عليها والعديد من السلع الأخري أبرزها البنزين والسولار وأكد السيد رئيس الوزراء أن الدولة خلال هذه الفترة سوف تقوم بمقاضاة التجار التي سوف تقوم المغالاة في الأسعار خلال فترة رمضان أو خلال هذه الأيام .

ونقدم لكم الأن قائمة أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق المصرية ويعد ياميش رمضان هو مجموعة ضخمة من المكسرات كالبندق والفستق واللوز وعين الجمل، وكذلك الفاكهة المجففة كالتين والعنب، وأيضا منتجات مصنعة كقمر الدين وننشر لكم الان متابعي بوابة الفجر الإلكترونية أسعار ياميش رمضان بمتوسط البيع سواء في الأسواق العادية أو محال الحلويات الكبرى.

ونقدم لكم الأن كافة التفاصيل وقائمة بأسعار قمر الدين  السوري وقمر الدين المصري وجوز الهند والبلح المجفف وقراصيا مستوردة وعبوة التين المجفف السوري والبندق المقشر والعديد من سلع الياميش الأخري.

أسعار ياميش رمضان 2020

سعر قمر الدين السوري وزن 400 جرامالسعر 400 جنيه
قمر الدين المصري وزن 400 جرامالسعر 21 جنيها
 جوز الهند وزن 1 كيلو جرامالسعر ييتراوح بين 60 و80 جنيه.
البلح المجفف وزن 1 كيلو جرامالسعر يتراوح من 20 إلى 30 جنيه
قراصيا مستوردةالسعر 75 جنيها
عبوة التين المجفف السوريالسعر 35 جنيها
البندق المقشر وزن 1 كيلوالسعر 160 جنيه.
عين الجمل مقشر وزن 1 كيلوالسعر حوالي 300 جنيه
 اللوز المقشر 1 كيلوالسعر 190 جنيه
اللوز الغير مقشر 1 كيلوالسعر 100 جنيه
الزبيب الإيراني 1 كيلوالسعر 100 جنيه
 الزبيب المصري 1 كيلوالسعر 80 جنيه
جوز الهند 1 كيلوالسعر 80 جنيه.

قائمة بأسعار ياميش رمضان 2020 سعر الزبيب والمكسرات وقمر الدين في الأسواق

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