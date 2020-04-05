Advertisements

شاهد.. برومو مسلسل "الإختيار" (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك المنتج تامر مرسي البرومو الأول لمسلسله الرمضاني "الإختيار" والذي يخوض بطزلته الفنان أمير كرارة والذي من المقرر عرضه على قناة "on"و"on drama"،ة وذالك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "مرسي" تعليقا على البرومو لمسلسل "الإختيار" قائلا " برومو مسلسل الإختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوان أون وأون دراما".

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية وهي قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل".

يشارك في مسلسل "الإختيار" عدد كبير من الفنانين مع أمير كرارة منهم أحمد العوضي ودينا فؤاد وهو حوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وانتاج شركة سينيرجي.

 

برومو مسلسل الاختيار رمضان ٢٠٢٠ أن شاء الله على قنوات اون و اون دراما #منسي_الاسطوره

تم النشر بواسطة ‏‎Tamer Mursi‎‏ في الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٠

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل رمضان امير كرارة البرومو الأول الاختيار

أخبار تهمك

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

منذ أقل من ساعة

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعة و 11 دقيقة

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

"أنا بتاع الشلولو".. محمود سعد يرد على منتقديه (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أمير كرارة وبيتر ميمي من كواليس مسلسل "الاختيار"

أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسل "الاختيار" ويطرح البوستر الرسمي

لوك جديد لـ أمير كرارة يشعل السوشيال ميديا (صورة)

"بشخصيته الحقيقة".. خالد أبو بكر يجري حوارا مع عشماوي في "الاختيار"

محمد إمام ضيف شرف مسلسل "الاختيار"

برومو مسلسل الاختيار لرمضان 2020 (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

05:22 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

04:05 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب