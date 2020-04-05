شاهد.. برومو مسلسل "الإختيار" (فيديو)



برومو مسلسل الاختيار رمضان ٢٠٢٠ أن شاء الله على قنوات اون و اون دراما #منسي_الاسطوره تم النشر بواسطة ‏‎Tamer Mursi‎‏ في الأحد، ٥ أبريل ٢٠٢٠

شارك المنتج تامر مرسي البرومو الأول لمسلسله الرمضاني "الإختيار" والذي يخوض بطزلته الفنان أمير كرارة والذي من المقرر عرضه على قناة "on"و"on drama"،ة وذالك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكتب "مرسي" تعليقا على البرومو لمسلسل "الإختيار" قائلا " برومو مسلسل الإختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوان أون وأون دراما".وتدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية وهي قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل".يشارك في مسلسل "الإختيار" عدد كبير من الفنانين مع أمير كرارة منهم أحمد العوضي ودينا فؤاد وهو حوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وانتاج شركة سينيرجي.