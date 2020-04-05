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بسبب كروونا.. سنغافورة تفرض حجرًا صحيًا على العمال الأجانب
الأحد 05/أبريل/2020 - 04:59 م
قررت سنغافورة، مساء اليوم الأحد، فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على نحو 20 ألف عامل أجنبي بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مساكنهم، وسيحظون برعاية طبية ويوفر لهم الطعام والاحتياجات الأساسية.
هذا وتمكنت سنغافورة من احتواء فيروس كورونا، عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكن عدد الإصابات في البلاد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت السلطات، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 120 اصابة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية، يتصل كثير منها بمساكن عمال أجانب، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1309، بينها ستّ وفيات.
يعمل في سنغافورة نحو 280 ألف عامل بناء أجنبي، يتحدرون من دول على غرار بنغلادش والصين، ويقيم كثير منهم في بيوت مشتركة داخل مجمعات.
وجاء في بيان مشترك لوزارتين أن "هناك مساعي لتخفيف كثافة العمال المقيمين في المجمعات الكبيرة، عبر ترحيل بعضهم إلى امكنة اقامة بديلة خلال هذه الفترة"، وسيواصل العمال تلقي رواتبهم من اصحاب العمل خلال فترة وجودهم في الحجر، وفق المصدر ذاته.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و225 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 66 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 253 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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