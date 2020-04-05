بسبب كروونا.. سنغافورة تفرض حجرًا صحيًا على العمال الأجانب





قررت سنغافورة، مساء اليوم الأحد، فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على نحو 20 ألف عامل أجنبي بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مساكنهم، و سيحظون برعاية طبية ويوفر لهم الطعام والاحتياجات الأساسية .





هذا وتمكنت سنغافورة من احتواء فيروس كورونا، عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكن عدد الإصابات في البلاد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.





وأعلنت السلطات، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 120 اصابة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية، يتصل كثير منها بمساكن عمال أجانب، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1309، بينها ستّ وفيات.





يعمل في سنغافورة نحو 280 ألف عامل بناء أجنبي، يتحدرون من دول على غرار بنغلادش والصين، ويقيم كثير منهم في بيوت مشتركة داخل مجمعات.





وجاء في بيان مشترك لوزارتين أن "هناك مساعي لتخفيف كثافة العمال المقيمين في المجمعات الكبيرة، عبر ترحيل بعضهم إلى امكنة اقامة بديلة خلال هذه الفترة"، وسيواصل العمال تلقي رواتبهم من اصحاب العمل خلال فترة وجودهم في الحجر، وفق المصدر ذاته.



