مصدر طبي يؤكد سلبية تحليل الطفل آدم من فيروس كورونا

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أكد مصدر طبي بالبحر الأحمر أن نتائج عينات الطفل آدم جاءت سلبية من فيرس كورونا، وكان الطفل لسيدة متعافية من فيرس كورونا وخضعت للعزل في مستشفى إسنا لمدة ٩ أيام وثبت تعافيها من الكورونا.



وتمكن الجيش الأبيض بواسطة استشاري أمراض نساء وتوليد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إجراء أول عملية ولادة قيصرية بمستشفى الغردقة العام، لسيدة كانت حاملة لفيروس كورونا بعد شفائها، وخرجت من مستشفى العزل بإسنا.



وأثبت أطباء مصر أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، عندما قرر استشاري أمراض النساء والتوليد، من إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المتعافيات من مرضى فيروس كورونا، وخروجها من مستشفى العزل منذ بضعت أيام.



وتوجهت السيدة إلى الطبيب المعالج والذي أصر أن تكون العملية في مستشفى الغردقة العام، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة وتحت رعاية الأجهزة الرقابية، ليكون الفضل إلى مديرية الشئون الصحية.



وقال استشاري أمراض النساء والتوليد، في تصريح إلى "الفجر": إنه لم يتردد للحظة واحدة في القيام بواجبه المهني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والذي يرجع إليه الفضل في نجاح العملية واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية في اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية.



وأضاف أن "الحمد لله الحالة بصحة جيدة والجنين في حالة مستقرة"، وأنه لم يتردد ولو للحظة في اتخاذ قرار إجراء عملية ولادة لمريضة كورونا.



وتابع "أنا قمت بواجبي المهني والإنساني وساعدني على اتخاذ القرار الطاقم الطبي المصاحب لي، وأن الخوف من عودة الفيروس مرة أخرى للسيدة رغم شفائها، ولكن ذلك لم يحدث بفضل الله وهم بصحة جيدة".



وأردف أن الأم كانت حاملة لفيروس كورونا وذلك قبل إجرائها العملية نتيجة مخالطة أسرتها والتي أصيب بعض أفرادها وتم حجزهم في مستشفى العزل بإسنا، وتم شفائها قبل إجراء العملية.



وواصل أنه اكتشفت مرضها عندما اشتكت له من بعض الأعراض فطلب منها عمل تحاليل كورونا وجاءت النتائج إيجابية وتم عزلها بالمستشفى وقضت أيام حاملة للمرض قبل ذهابها للمستشفى وأخذت العلاج، وخرجت من المستشفى وأجرينا اختبار لعينة أخرى وظهرت النتيجة سلبية.



وأردف "أجرينا العملية تحت إشراف طبي بالتنسيق مع الدكتور تامر مرعي، أشكر الطاقم الطبي الذي وافق كله على إجراء العملية من دون تردد وشجعني على إتمام العملية".



وأكد أن الأم تعافت وبدأت تتعامل والطفل بدأ يرضع صناعي وفضلنا عدم الرضاعة الطبيعية والابتعاد عن الأم لفترة حتى إتمام شفائها وأجرينا تحاليل كورونا للطفل وفي انتظار النتائج.