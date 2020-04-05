تأثر بالريحاني ومن أشهر أعماله عائلة الدوغري.. معلومات عن أبو المسرح العربي نعمان عاشور

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يحل اليوم ذكرى وفاة واحدًا من رموز المرحلة الذهبية للمسرح المصرى في الستينيات، ووصفه النّقاد بأنه رائد الدراما الواقعية، ورائد المسرح الواقعى، وفارس الدراما المسرحية، وأبوالمسرح، هو الكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور.



نعمان عاشور، ولد في 17 يناير 1918 بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ظهر عشقه الكبير للمسرح عندما كان يصطحبه والده الذي كان دائم التردد على مسارح شارع عماد الدين بالقاهرة، وخاصةً مسرح الريحاني.



كان مغرمًا بالاطلاع والقراءة والكتابة، وإن الحظ أتاح له ذلك، وكان جده يمتلك مكتبة ضخمة تضم العديد من المؤلفات في مختلف الميادين من تاريخ وأدب ودين وغيرها، وكان يتعلم منها الكثير ويستفيد منها معلومات كثيرة للغاية.



مسرح الريحاني له طابع خاص تأثر به ويتخذ منه نقدً اجتماعي ساخر حفرت مكانًا بداخله.



بعد إتمامه تعليمه المدرسى، التحق نعمان عاشور، بجامعة فؤاد الأول "القاهرة"، وتخصص في اللغة الإنجليزية وحصل على الليسانس عام 1942



شارك في الحركة السياسية النشطة قبل ثورة يوليو، ويتميز مسرحه دائما بأنه يضع يده على الواقع الذي ندركه ولا نستطيع تفسيره.



اتسم مسرحه بالمحاكاة والمعايشة الكاملة، وبرز اسمه بين كتيبة من الأدباء والمثقفين الشباب طليعة النهضة الأدبية والفنية في فترة الخمسينات والستينات.



عمل نعمان عاشور، لفترة محررًا بدار أخبار اليوم، كما انتخب عضوًا في لجنتى القصة والمسرح بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وحصل منهما على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب في عام 1968.



من أشهر أعماله المسرحية "الناس اللي فوق"، "الناس اللي تحت"، "المغناطيس"، سيما أونطة"، "الجيل الطالع" "عائلة الدوغري".



أصدر نعمان عاشور مسرحياته في مجلدين عن الهيئة المصرية العامة للكتـاب، المجلد الأول سنـة 1974 ويحتوي علـى مسرحيات "المغناطيـس، الناس اللي تحت، الناس اللي فوق، سيما أونطة، جنس الحريم"، أما المجلد الثاني سنة 1976 ويحتوي مسرحياته أيضا على "وابور الطحين، عائلة الدوغري، ثلاث ليال، بلاد برة، سر الكون"



"عائلة الدوغري" من أبرز الأعمال المسرحية التي قدمها، ولاقت استحسانًا كبيرًا من قبل مشاهديها، استطاع من خلالها أن يقدم شخصياتها في المساحة الفردية التي تحرك كل شخصية على حدة ما بداخلها، وأن يرسم كل أبعادها بالألوان المطابقة لها في أعماقها وسلوكياتها.



تعامل المخرج عبدالرحيم الزرقاني مع النص باحترافيه وقدم هذه الشخصيات على خشبة المسرح، بين الحركة والإضاءة والإيقاع بطريقة توحى بالصدق وشاعرية بها مذاق للحياة.



شارك عدد كبير من نجوم الفن في مسرحية "عائلة الدوغري" ومنهم "توفيق الدقن، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد المنعم إبراهيم، هى مسرحية اجتماعية درامية إنسانية وتحولت أيضا لمسلسل بنفس الاسم في عام 1980.





رحل عن عالمنا أبو المسرح العربي الكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور، يوم 5 إبريل عام 1987، إلا أن أعماله المسرحية لا تزال موجودة بيننا وحتى اللحظة نموذجًا فريدًا في المسرح المصري.