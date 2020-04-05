أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تباطأ معدل الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في إسبانيا مرة أخرى، اليوم الأحد، حيث بدأت الدولة، التي تعاني من واحدة من أسوأ تفشي الوباء في العالم، أسبوعها الرابع في ظل إغلاق شبه كامل.

أعلنت مصادر ليبية مطلعة، اليوم الأحد، وفاة الدكتور رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، جراء إصابته فيروس كورونا المستجد.







