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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:17 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا بمقدار 674
تباطأ معدل الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في إسبانيا مرة أخرى، اليوم الأحد، حيث بدأت الدولة، التي تعاني من واحدة من أسوأ تفشي الوباء في العالم، أسبوعها الرابع في ظل إغلاق شبه كامل.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا
أعلنت مصادر ليبية مطلعة، اليوم الأحد، وفاة الدكتور رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، جراء إصابته فيروس كورونا المستجد.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يتوقع تسجيل أمريكا عدد كبير من الوفيات جراء كورونا
نقلت شبكة "بي بي سي" تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجازه اليومي بانه "سيكون هناك الكثير من الموت" في تقييم قاتم للأيام القادمة. ولكنه سعى إلى طمأنة الدول الأكثر تضررا، واعدا بالإمدادات الطبية والعسكريين لمكافحة الفيروس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا