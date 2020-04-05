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بوجبا يلقي الكرة في ملعب ريال مدريد
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:17 م
الفجر الرياضي
أتفق الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بشكل مبدئى على الرحيل من صفوف الشياطين الحمر والانتقال الى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت تقارير صحفية أن بوجبا أبدى ترحيبه بالأنتقال الى ريال مدريد إلا أن إدارة الفريق الإنجليزى رفضت الصفقة جملة وتفصيلا في بداية الأمر ولكنها عدلت عن القرار بسبب ضغط اللاعب عليها.
وبهذه الخطوة ألقى النجم الفرنسى الكرة في ملعب إدارة ريال مدريد لفتح باب المفاوضات معه خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبته للعب تحت قيادة زين الدين زيدان.