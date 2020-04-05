بوجبا يلقي الكرة في ملعب ريال مدريد

أتفق الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بشكل مبدئى على الرحيل من صفوف الشياطين الحمر والانتقال الى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

أتفق الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بشكل مبدئى على الرحيل من صفوف الشياطين الحمر والانتقال الى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.