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تزوجت خمس مرات.. ما لا تعرفه عن أميرة أمير

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:46 م
أميرة أمير
أميرة أمير
ريهام كمال
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة أميرة أمير، وهي فنانة اشتهرت في فترة الأربعينيات ولمع اسمها في فيلم أمام رائدة صناعة السينما الفنانة الكبيرة عزيزة أمير.

1- اسمها الحقيقي سعدية عبد الرحمن أبو العلا، من مواليد 17 يناير 1920.

2- دخلت الفن في أولى أعمالها الفنية فيلم "حنان" الذي قام بإخراجه المخرج كمال سليم.

3- لمع اسمها بعد أن لعبت دورها الأول في فيلم "ابنتي" عام 1944، الذي قدمتها عزيزة أمير فيه للمرة الأولى، وصار اسمها يجتذب الكثير من عمالقة السينما في ذلك الوقت.

4- بدأت عزيزة أمير تغار من شهرة أميرة أمير، وبالتالي بدأت تشن ضدها حربًا ضروسًا.

5- قالت عزيزة أمير، بأنها أطلقت على نفسها لقب أميرة أمير كي تخدع الناس والمنتجين.

6- علمت أميرة أمير، عن تلك الأقاويل وكان ردها: "عزيزة أمير هي نفسها التي أطلقت علي اسم أميرة أمير بدلا من اسمي الحقيقي سعدية عبدالرحمن أبو العلا، وكان هدفها تجاريا محضا، كانت تريد أن توهم الناس، بأنني ابنتها بالفعل، لأن الفيلم كان اسمه "ابنتي" وكانت هي تقوم بدور الأم "ناهد"، وأنا أقوم بدور الابنة "هدى".

7- عرض الفيلم في 3 إبريل عام 1944 في سينما الكورسال في القاهرة من إخراج نيازي مصطفى، ولم يتقبله الجمهور.

8- سقط الفيلم سقوطا رهيبا، أفقدها جزءًا كبيرًا من أرباح فيلم "طاقية الإخفاء" الذي عرض في العام نفسه من إخراج نيازي مصطفى وحقق إيرادات خيالية.

9- كانت شائعة اميرة أمير، نجلة عزيزة أمير، غير صحيحة، قالت الآخيرة قبل وفاتها: "ليس صحيحا أنني لم أنجب بل انجبت بنتا واحدة اسمها السينما المصرية".

10- عملت أميرة أمير، رائد الواقعية في السينما المصرية مع المخرج كمال سليم، الذي اسند اليها دورين بارزين في فيلمي "حنان" و"ليلة الجمعة" عام 1945.

11- وكانت الفرصة الكبرى لها فيلم "قصة غرام" مع ابراهيم حمودة، المأخوذ عن القصة العالمية "مرتفعات ويذرنغ" إخراج محمد عبدالجواد.

12- تزوجت أميرة أمير خمس مرات، الأولى بالمخرج كمال سليم، والثانية المخرج محمد عبدالجواد، والثالثة المطرب اللبناني غرام شيبا، الذي انجبت منه ابنتها "عصامة"، والرابعة مهاجر أرمني من مواليد القاهرة.

13- والخامسة الضابط بالقوات المسلحة ابراهيم فايز صبري، الذي انجبت منه ولدين هما "أمين" و"بهاء".

14- سافرت إلى بيروت لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لكن الاطباء اكتشفوا مياها غزيرة في رئتيها، فنصحوها بالبقاء عدة أيام، ولكن العلاج لم يفلح وففارقت الحياة.

15- رحلت عن عالمنا يوم 5 ابريل عام 1968 عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

16- اشتركت أميرة أمير، في 13 فيلم ومنهم سر طاقية الإخفاء، حنان، إبنتي، الله معنا، تحت سماء المدينة.

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