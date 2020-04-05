نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

كشف التونسي سعد الدين بقير نجم نادي أبها السعودي عن موقفه من الانضمام إلى نادي الزمالك أو النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد سعد بقير عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" أنه لن يلعب في قارة إفريقيا في المستقبل لأي نادي غير الترجي التونسي فريقه القديم.

يذكر أن سعد بقير قد انضم إلى صفوف نادي أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي الترجي وقد تألق مع الفريق بشكل واضح.

وقد شارك سعد الدين بقير في ٢٢ مباراة حتى الآن مع نادي أبها خلال بطولة الدوري السعودي الممتاز وسجل خلالهم ٨ أهداف وصنع ٧ أهداف آخرين.