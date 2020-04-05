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ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 8503 حالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1340 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8503.

ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة. 

هذا ووصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة؛ حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في يوم واحد، بينما حذر المسؤولون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المعركة لوقف انتشار الفيروس، وفقًا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت منسقة الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض الدكتورة ديبورا بيركس: إن "الاختبار الكبير سيأتي في الأيام المقبلة، ويعتبر الأسبوعين المقبلين مهمان للغاية، هذه هي لحظة عدم الذهاب إلى متجر البقالة، وعدم الذهاب إلى الصيدلية، ولكن القيام بكل ما في وسعك للحفاظ على عائلتك وأصدقائك في أمان، وهذا يعني أنه على كل شخص الإلتزام بمسافة التباعد وغسل اليدين".

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و225 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 66 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 253 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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