ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 8503 حالة





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1340 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8503.





ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.





هذا و وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة؛ حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في يوم واحد، بينما حذر المسؤولون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المعركة لوقف انتشار الفيروس، وفقًا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.





وقالت منسقة الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض الدكتورة ديبورا بيركس: إن "الاختبار الكبير سيأتي في الأيام المقبلة، ويعتبر الأسبوعين المقبلين مهمان للغاية، هذه هي لحظة عدم الذهاب إلى متجر البقالة، وعدم الذهاب إلى الصيدلية، ولكن القيام بكل ما في وسعك للحفاظ على عائلتك وأصدقائك في أمان، وهذا يعني أنه على كل شخص الإلتزام بمسافة التباعد وغسل اليدين".



