أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات

1_الفنانة غادة عبد الرازق



تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق من رجل الأعمال محمد فودة الذي يعتبر أهم رجال الرئيس محمد حسني مبارك والحراك السياسي للكثير من الصفقات وكان يتمتع بالثراء الكبير، وعلاقاته القوية بأشخاص ومسؤولين في عالم الفن والتمثيل مما جعلها تدخل عالم الفن من خلاله وسهل طريقها إلى الوصول للنجومية.



2_الفنانة أميرة فتحي



تزوجت أميرة فتحي من أحد أكبر رجال الدعاية في مصر وهو رجل الأعمال وائل عبد الله والذي يتمتع بالثراء الكبير حيث يمتلك وكالة دعاية كبرى، ويتمتع بعلاقات قوية مع مؤسسات فنية وأشخاص داخل الوسط الفني مما سهل عليها الدخول في عالم الفن والتمثيل بجدارة بسبب دعمه لها.



3_الفنانة ميرنا وليد



تزوجت الفنانة ميرنا وليد من أحد أفراد عائلة الدجوي وهو كابتن الطيار شريف الدجوي، وتعرف هذه العائلة بأنها من أكبر العائلات في مصر.



4_الفنانة غادة إبراهيم



فاجئت الفنانة غادة إبراهيم جمهورها أثناء حضورها حفل خطبة ابنة الفنانة فيفي عبده، وظهرت لأول مرة مع خطيبها باسل الذي يعمل طيار سعودي وأثارت جدل الجمهور بسبب عدم إعلانها الخطوبة إلا بعد تبادل صورهم من خلال حفل خطوبة ابنة الفنانة فيفي عبده.



5_الفنانة ليلى علوي



تزوجت الفنانة ليلى علوي من رجل الأعمال المشهور منصور الجمال، ولكن بعد استمرار زواجهما لسنوات عديدة انفصلا لأسباب غير معلنة وبسرية تامة.

الزواج كما يسميه البعض هو "نصف الدين"، ولا يعيش شخص طبيعي حياته بدون زواج إلا إذا حدثت له عقدة من الزواج، ولكن ما هي الصفات التي يختار بها الشخص شريك حياته؟، أحيانا تختار المرأة الرجل الوسيم وترى فيه كل ما تريده، وأحيانا لا يهمها مظهره بل شخصيته، وأحيانا أخرى تختاره بسبب المال لتهيأ حياتها وتعيشها براحة وتفعل كل ما تريد من سفر وترفيه ومنزل راقي.وفي هذا السياق نذكر عدد من الفنانات اللاتان تزوجن من أشخاص ذوي مناصب عالية لمالهم ولم ينظرو إلى وسامته أو شخصيته ومن أبرز هؤلاء الفنانات: