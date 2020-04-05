Advertisements

أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:50 م
ميرنا وليد
ميرنا وليد
مي مرسي
الزواج كما يسميه البعض هو "نصف الدين"، ولا يعيش شخص طبيعي حياته بدون زواج إلا إذا حدثت له عقدة من الزواج، ولكن ما هي الصفات التي يختار بها الشخص شريك حياته؟، أحيانا تختار المرأة الرجل الوسيم وترى فيه كل ما تريده، وأحيانا لا يهمها مظهره بل شخصيته، وأحيانا أخرى تختاره بسبب المال لتهيأ حياتها وتعيشها براحة وتفعل كل ما تريد من سفر وترفيه ومنزل راقي.

وفي هذا السياق نذكر عدد من الفنانات اللاتان تزوجن من أشخاص ذوي مناصب عالية لمالهم ولم ينظرو إلى وسامته أو شخصيته ومن أبرز هؤلاء الفنانات:

1_الفنانة غادة عبد الرازق

تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق من رجل الأعمال محمد فودة الذي يعتبر أهم رجال الرئيس محمد حسني مبارك والحراك السياسي للكثير من الصفقات وكان يتمتع بالثراء الكبير، وعلاقاته القوية بأشخاص ومسؤولين في عالم الفن والتمثيل مما جعلها تدخل عالم الفن من خلاله وسهل طريقها إلى الوصول للنجومية.

2_الفنانة أميرة فتحي

تزوجت أميرة فتحي من أحد أكبر رجال الدعاية في مصر وهو رجل الأعمال وائل عبد الله والذي يتمتع بالثراء الكبير حيث يمتلك وكالة دعاية كبرى، ويتمتع بعلاقات قوية مع مؤسسات فنية وأشخاص داخل الوسط الفني مما سهل عليها الدخول في عالم الفن والتمثيل بجدارة بسبب دعمه لها.

3_الفنانة ميرنا وليد

تزوجت الفنانة ميرنا وليد من أحد أفراد عائلة الدجوي وهو كابتن الطيار شريف الدجوي، وتعرف هذه العائلة بأنها من أكبر العائلات في مصر.

4_الفنانة غادة إبراهيم

فاجئت الفنانة غادة إبراهيم جمهورها أثناء حضورها حفل خطبة ابنة الفنانة فيفي عبده، وظهرت لأول مرة مع خطيبها باسل الذي يعمل طيار سعودي وأثارت جدل الجمهور بسبب عدم إعلانها الخطوبة إلا بعد تبادل صورهم من خلال حفل خطوبة ابنة الفنانة فيفي عبده.

5_الفنانة ليلى علوي

تزوجت الفنانة ليلى علوي من رجل الأعمال المشهور منصور الجمال، ولكن بعد استمرار زواجهما لسنوات عديدة انفصلا لأسباب غير معلنة وبسرية تامة.
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات
أبرزهم طيار وأكثرهم رجال أعمال.. تعرف على وظائف أزواج الفنانات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنانات تزوجن من رجال اثرياء طيار رجال اعمال

أخبار تهمك

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 19 ساعة

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

"أنا بتاع الشلولو".. محمود سعد يرد على منتقديه (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ 35 دقيقة

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

منذ أقل من ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن غادة عبد الرازق

بعد زواج أحمد الفيشاوي للمرة السادسة.. تعرف علي أشهر الزيجات للفنانين

استشهد زوجها في حرب الاستنزاف.. أسرار لا تعرفها عن الراحلة سناء مظهر

اعتزلت الفن إرضاء لزوجها وسرقت مجوهراتها المقدر ثمنها 25 مليون جنيه.. محطات في حياة صفاء أبو السعود

في ذكرى ميلاد ميرفت أمين.. صعيدية الأصل تزوجت من 7 رجال

السبب غريب.. غادة عبدالرازق ترفض عرضًا للزواج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

05:22 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

04:05 م

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب