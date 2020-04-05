حاكم نيويورك: تسجيل 594 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 594 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولاية، ليرتفع الإجمالي إلى 4159 وفاة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأشار كومو إلى أن الولاية تواصل بحثها عن المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي موجها الشكر للصين التي أرسلت ألف جهاز، ونوه إلى أن ولاية أوريغون سوف ترسل 140 جهازا إضافيا.

وشهدت مدينة نيويورك أغلب حالات الوفاة بسبب الوباء في الولايات المتحدة، كما أن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، تشهد عدد إصابات يقارب عدد المصابين في إيطاليا.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و225 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 66 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 253 ألف شخص للشفاء.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.