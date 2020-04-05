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الهداف.. رئيس ريال مدريد يصر على ضم الصفقة الكبرى

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويخطط هاري كين للرحيل عن توتنهام في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يتمتع المهاجم الإنجليزي بسجل حافل ويريد أن يجد نادًا يمكنه منحه الفرصة للفوز بالألقاب.

 

وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، فإن هاري كين هو بالفعل أولوية قصوى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضح الموقع الإسباني، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد أن يوجه ضربة رياضية كبيرة بضم كين، مما يسمح له بخطف نجم جديد من البريميرليغ بعد عام من وصول إيدين هازارد من تشيلسي، حيث يعتبره الرئيس الجلاكتيكوس الجديد للميرينجي.

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