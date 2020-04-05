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مدافع الحرس أبرزهم.. الإصابات تُطارد نجوم كرة القدم بمنازلهم في عصر "كورونا"

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تعرض عدد من نجوم كرة القدم للإصابات خلال أداء برامجهم التدريبية داخل منازلهم بالأيام الماضية، حيث يقضي جميع اللاعبين فترة الحجر الصحي حاليًا بالمنازل، بسبب توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي حصد عشرات الآلاف من الإصابات والوفيات في جميع دول العالم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز إصابات نجوم كرة القدم في منازلهم في زمن "كورونا":- 


- الرباط الصليبي يضرب مدافع حرس الحدود:

تعرض مصطفى الزناري لاعب نادي حرس الحدود لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، أثناء تدريبه في منزله، حيث كان ينفذ برنامجه التدريبي بالمنزل بسبب خضوعه للحجر الصحي خوفا من فيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، وكذلك قطع في الغضروف الهلالي، وسوف يخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل.

- حارس النصر يتعرض للإصابة في أصابع اليد:

أكدت تقارير صحفية إصابة الاسترالي براد جونز حارس مرمي النصر السعودي في أصابع اليد خلال قيام اللاعب ببعض التدريبات في منزله خلال فترة العزل المنزلي الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في السعودية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في أحد أصابع اليد وسوف يخضع لعملية جراحية الأيام القادمة.

- إصابة لاعب مغربي بكسر في قدمه:

أصيب أيضًا أنس باش لاعب فريق الفتح الرباطي المغربي، بكسر في قدمه أثناء تدريبه في منزله في ظل اتباعه إجراءات العزل الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللاعب في تصريحات صحفية أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بكسر خفيف في قدمه، نتيجة تعرضه لإلتواء في مشط القدم، وسوف يضع قدمه في جبيرة لمدة قصيرة وبعد ذلك سوف يخضع لبرنامج تأهيلي، مشيرًا إلي أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

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