نجل ملحم بركات لـ"الفجر الفني": "اشتقنا لك ونحن جنودك بالفن"

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وجه الفنان وعد بركات نجل الموسيقار الراحل ملحم بركات رسالة مؤثرة لوالده في ذكرى ميلاده والتي تحل اليوم الموافق الخامس من إبريل.



وقال وعد في تصريح خاص للفجر الفني: في ذكرى ميلاده أقول له أنني اشتقت لك كثيرًا أنا والعائلة وجمهورك الذي يدعي لك دائمًا بالرحمة، وصحيح أنه رحل عنا بجسده ولكن روحه موجودة بالقلب دائمًا.



وأضاف: وأود أن أقول له نحن جنودك بالفن وعلى الوعد باقيين، وبنحبك كتير يا أبو مجدنا العظيم، وكانت ذكرياتي معه أكثر من رائعة والعمر معه مر بسرعة كبيرة، ولن أنساك أبدًا فأنت أب وصديق والآن أنت ملاك حارس معي بكل مكان.



جدير بالذكر أن ملحم بركات هو مطرب وملحّن من كبار الموسيقيين اللبنانيين والعرب، طبع الأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه اللحني الإبداعي، وأدائه الذي يجمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدّد. توفي يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض.