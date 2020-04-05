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مفاجأة.. ميسي يرشح هذا اللاعب ليصبح الأفضل في العالم
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:40 م
مصطفى صابر
قام قائد برشلونة ليونيل ميسي ترشيح لاعب خط وسط تشيلسي ماسون ماونت ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.
يتمتع ماونت بموسم رائع مع تشيلسي داخل ملعب ستامفورد بريدج ، ليثبت نفسه تحت قيادة مدربهلافرانك لامبارد الأول حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ظهر ماونت البالغ من العمر 21 عامًا أيضًا في جميع مباريات دوري أبطال تشيلسي في 2019-20 .
وأعترف ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات أنه أعجب كثيرا بقدرات النجم الانجليزي ماسون ماونت.
وقال ميسي عندما طلب منه تقييم مونت "بعد أن شاهده يلعب ، من المحتمل أن يكون واحدا من الأفضل في العالم"
قضى ماونت الموسم الماضي يلعب تحت قيادة لامبارد على سبيل الإعارة في ديربي كاونتي ، حيث سجل 11 هدفًا في جميع المسابقات.
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