مفاجأة.. ميسي يرشح هذا اللاعب ليصبح الأفضل في العالم

قام قائد برشلونة ليونيل ميسي ترشيح لاعب خط وسط تشيلسي ماسون ماونت ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.





يتمتع ماونت بموسم رائع مع تشيلسي داخل ملعب ستامفورد بريدج ، ليثبت نفسه تحت قيادة مدربهلافرانك لامبارد الأول حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





ظهر ماونت البالغ من العمر 21 عامًا أيضًا في جميع مباريات دوري أبطال تشيلسي في 2019-20 .





وأعترف ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات أنه أعجب كثيرا بقدرات النجم الانجليزي ماسون ماونت.





وقال ميسي عندما طلب منه تقييم مونت "بعد أن شاهده يلعب ، من المحتمل أن يكون واحدا من الأفضل في العالم"





قضى ماونت الموسم الماضي يلعب تحت قيادة لامبارد على سبيل الإعارة في ديربي كاونتي ، حيث سجل 11 هدفًا في جميع المسابقات.