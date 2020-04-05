"الخارجية" تدشن خدمة إلكترونية لإعادة المواطنين من الخارج





دشنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الخدمة الإلكترونية للراغبين في العودة إلى البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، لافتة إلى أن الأولوية للموجودين في المناطق الأكثر تأثرًا بالوباء.





وقالت الوزارة،: إنه" سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة"، موضحة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.





كما أشارت إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوماً، مشددة على أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334).





وأكدت على أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذاً لتوجيهات ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة السعوديين في الخارج، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم.



