وكيل صحة الدقهلية يكشف سلبية تحاليل كورونا لـ 13 حالة داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد



كما تم صرف 250 لتر كحول ايثيلى 7%5.، 125 لتر بيتادين 7% 5.، 400 لتر بيتادين 10% 5.، 250 بوت ( كوزلك)، 200 علبة مناديل ورقية، 150 ك اكياس نفايات طبية حمراء.



كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة ال قهلية، عن سلبية تحاليل كورونا للدفعه الأولى من مرضى مستشفى العزل بتمى الأمديد.وقال مكي أظهرت التحاليل سلبية 13 حاله بعد خضوعهم للعلاج اللازم، وما زالوا تحت العلاج لحين التأكد تمامًا من شفائهم وبعدها سيتقرر خروجهم إن شاء الله.وأشار مكي إلى أن جيع حالات الدفعة الأولى من محافظة دمياط، ونطمئن الجميع أن المستشفى تقدم خدمة طبيه عاليه لجميع المرضى وبالمشاركة مع أطباء من جامعة المنصورة.ونوه مكي إلى أن المستشفى ليس بها أي نقص في المستلزمات والأدوية ونرحب دائما بالمشاركات المجتمعية المقننة.وعلى صعيد أخر قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: إنه لا صحة مطلقًا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعي، عن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الاطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزى بتمى الامديد " مستشفى العزل" بالدقهلية وذلك منذ ان تم تجهيزة وإعداده لاستقبال أيه حالات طارئة فى أول إبريل الجاري.وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال، واضاف بان هذه القوى البشرية من كافة الاطقم العاملة بالمستشفى كافية.كما أضاف بان هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة، وأوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة انه لا يوجد مطلقا اى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات اومستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى.وأضاف وكيل الوزارة أنه منذ إعداد المستشفى لمستشفى للحجر الصحى بداية إبريل الجارى وحتى امس 4 ابريل فقد تم صرف 1000 جوانتى معقم،و 13500 ماسك جراحة،و 2000 جاون معقم،و 3750 ماسك N95، و750 جوانتى لاتيكس،و200 نظارة بلاستيكية و300 فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه، و300 بدلة بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحدة، و150 بدلة بلاستيك واقية متعددة الاستخدام، و250 علبة كحول جل 200 مل، و800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور 5%5.