Advertisements

وكيل صحة الدقهلية يكشف سلبية تحاليل كورونا لـ 13 حالة داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة ال قهلية، عن سلبية تحاليل كورونا للدفعه الأولى من مرضى مستشفى العزل بتمى الأمديد.

وقال مكي أظهرت التحاليل سلبية 13 حاله بعد خضوعهم للعلاج اللازم، وما زالوا تحت العلاج لحين التأكد تمامًا من شفائهم وبعدها سيتقرر خروجهم إن شاء الله.

وأشار مكي إلى أن جيع حالات الدفعة الأولى من محافظة دمياط، ونطمئن الجميع أن المستشفى تقدم خدمة طبيه عاليه لجميع المرضى وبالمشاركة مع أطباء من جامعة المنصورة.

ونوه مكي إلى أن المستشفى ليس بها أي نقص في المستلزمات والأدوية ونرحب دائما بالمشاركات المجتمعية المقننة.

وعلى صعيد أخر قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: إنه لا صحة مطلقًا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعي، عن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الاطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزى بتمى الامديد " مستشفى العزل" بالدقهلية وذلك منذ ان تم تجهيزة وإعداده لاستقبال أيه حالات طارئة فى أول إبريل الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال، واضاف بان هذه القوى البشرية من كافة الاطقم العاملة بالمستشفى كافية.

كما أضاف بان هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة، وأوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة انه لا يوجد مطلقا اى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات اومستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى.

وأضاف وكيل الوزارة أنه منذ إعداد المستشفى لمستشفى للحجر الصحى بداية إبريل الجارى وحتى امس 4 ابريل فقد تم صرف 1000 جوانتى معقم،و 13500 ماسك جراحة،و 2000 جاون معقم،و 3750 ماسك N95، و750 جوانتى لاتيكس،و200 نظارة بلاستيكية و300 فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه، و300 بدلة بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحدة، و150 بدلة بلاستيك واقية متعددة الاستخدام، و250 علبة كحول جل 200 مل، و800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور 5%5. 

كما تم صرف 250 لتر كحول ايثيلى 7%5.، 125 لتر بيتادين 7% 5.، 400 لتر بيتادين 10% 5.، 250 بوت ( كوزلك)، 200 علبة مناديل ورقية، 150 ك اكياس نفايات طبية حمراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كحول ايثيلي صحة الدقهلية اخبار

أخبار تهمك

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ أقل من ساعة

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ 9 دقائق

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 20 ساعة

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حميات شبين: 40 سريرا في قسم العزل.. ونقدم التوعية عن الكورونا

حملة موسعة لحماية المستهلك تضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية

الصحة تطرح مناقصة لشراء 1000 كيس حفظ جثث لمواجهة"كورونا"

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى العزل بتمي الأمديد (صور)

فض وتعقيم سوق دقادوس بميت غمر في الدقهلية "صور"

رغم قرار الحكومة والمحافظ.. كارثة كورونا تنتظر مواطني الدقهلية "صور"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

05:22 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

04:05 م

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب