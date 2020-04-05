تعاون مصري أوروبي لتعزيز ممارسات الجودة والابتكاروالتحول الرقمي

وقعت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ومجموعة " ITICS" الدولية بروتوكول تعاون لتعزيز ممارسات الجودة والابتكار والتحول الرقمي في مصر، خصوصا مع اتجاه العديد من المؤسسات الدولية وكافة منظمات الاعمال نحو استغلال التقدم التكنولوجي في تسهيل الأعمال عبر استخدام الانترنت والتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز ثقافة و ممارسات الجودة، وذلك لتمكين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة من تطوير ادائها علي المستويين الاستراتيجي والتشغيلي وبما يتوائم مع استراتيجيات التحول الرقمي للخدمات ودعم تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور جمال الدين الخازندار المدير الإقليمي والمستشار الرئيسي للمجموعة، إن بروتوتوكول التعاون يهدف إلى تعزيز ثقافة وممارسات الجودة والتميز المؤسسي في المنظمات الحكومية والخاصة في مصر، حيث قامت المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة باعتماد "ITICS Group" شريكا استراتيجيا لها في جمهورية مصر العربية للقيام بتقديم برامج التميز المؤسسي والخدمات التدريبية والاستشارية وفقا لنموذج ومعايير التميز الأوربي "EFQM2020".

وأوضح أن معايير التميز الأوربي EFQM2020""، تستهدف القيام بتدريب وتأهيل العاملين بمختلف المستويات الادارية والمنظمات علي القيام بتطبيق افضل الممارسات لتطوير استراتيجيات وانظمة العمل والقيام بأعمال التقييم الذاتي للأداء و القدرات المؤسسية و التعامل مع الفجوات لتحقيق الاستدامة و التنافسية و دعم تحقيق رؤية مصر 2030 باستراتيجيات قطاعاتها المتكملة.

ومن جهتها، فقد أكدت إسراء مبيضين مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الأوربية لإدارة الجودة في منطقة الشرق الأوسط عن دعم قيادة المنظمة في بلجيكا ممثلة في السيد راسل لونغمير الرئيس التنفيذي للمنظمة الأوربية لإدارة الجودة" EFQM" لجهود الدولة المصرية في كل ما يتصل بتعزيز وترسيخ ممارسات الجودة والتميز والابتكار في مجتمع الأعمال المصري، من خلال تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات على الصعيد العالمي.

ومن جهته قال المهندس وائل يحي زكريا رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ل ITICS Group""، بأن الشركة مستمرة في إطلاق مبادراتها ومشروعاتها في جمهورية مصر العربية لتمكين الاجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة من تطوير ادائها علي المستويين الاستراتيجي و التشغيلي و بما يتوائم مع استراتيجيات التحول الرقمي للخدمات ودعم تحقيق رؤية مصر 2030.



