العراق: تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وقالت الصحة العراقية: إن مجموع الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 961، والوفيات إلى 61 حالة.





هذا وأرسلت جمهورية الصين الشعبية فريق طبى إلى العاصمة العراقية بغداد؛ للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية.

