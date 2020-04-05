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العراق: تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت الصحة العراقية: إن مجموع الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 961، والوفيات إلى 61 حالة.

هذا وأرسلت جمهورية الصين الشعبية فريق طبى إلى العاصمة العراقية بغداد؛ للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و225 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 66 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 253 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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