نجم أبها السعودي يصدم الأهلي والزمالك من أجل بطل تونس

صرح التونسي سعد بقير، المحترف ضمن صفوف نجم أبها السعودي أنه لن يلعب في إفريقيا إلا في الترجي ، مستبعدًا فكرة انضمامه للأهلي أو الزمالك.





ولعب سعد بقير صاحب الـ 26 عام لصالح الترجي قبل موسمين، ونجح معهم في الحصول على دوري أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، قبل أن ينتقل إلى أبها السعودي الصيف الماضي.





وخلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي بموقع انستجرام قال سعد بقير:"لن انتقل للأهلي أو الزمالك ؟ لن ألعب في إفريقيا سوى للترجي فقط".





وشارك سعد بقير في 22 مباراة مع أبها صاحب المركز السابع في الدوري السعودي تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 7 آخرين.



