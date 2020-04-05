ريال مدريد يسعى لضم نجم ريفر بليت

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب الأرجنتيني مارتينز كوارتا البالغ من العمر 23 عامًا نجم دفاع ريفربليت ومنتخب الأرجنتين للشباب وذلك تمهيدًا لضمه.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب الأرجنتيني مارتينز كوارتا البالغ من العمر 23 عامًا نجم دفاع ريفربليت ومنتخب الأرجنتين للشباب وذلك تمهيدًا لضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم النجم الأرجنتيني، حيث هناك أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني الذين أبدوا اهتمامهم بضم النجم الأرجنتيني في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم النجم الأرجنتيني، حيث هناك أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني الذين أبدوا اهتمامهم بضم النجم الأرجنتيني في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد للفريق بعد أن فشل إيدير ميليتاو في إثبات نفسه في الفريق منذ انضمامه له في العام الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي.