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ريال مدريد يسعى لضم نجم ريفر بليت

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يراقب مدافعًا جديدًا يلعب في ريفر بليت الأرجنتيني وذلك تحسبًا لإمكانية ضمه من أجل تدعيم دفاع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب الأرجنتيني مارتينز كوارتا البالغ من العمر 23 عامًا نجم دفاع ريفربليت ومنتخب الأرجنتين للشباب وذلك تمهيدًا لضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم النجم الأرجنتيني، حيث هناك أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني الذين أبدوا اهتمامهم بضم النجم الأرجنتيني في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد للفريق بعد أن فشل إيدير ميليتاو في إثبات نفسه في الفريق منذ انضمامه له في العام الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي.

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