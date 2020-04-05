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بالصور.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:52 م
عداد الغاز
عداد الغاز
الفجر الاقتصادي
في إطار الخدمات التى تقدمها بوابة الفجر لقرائها نستعرض في التقرير التالي كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا، حيث أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتًا، والاكتفاء بالمرور للتحصيل من الخارج فقط، حرصًا على الصحة العامة، مشيرة إلى استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.

وأعلن موقع شركة الخدمات التجارية البترولية عن طرق تسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الغاز الطبيعي من خلال انفوجراف: 

1- لتسجيل القراءة يمكن الدخول على موقع شركة بتروتريد، وتسجيل القراءة الموجوده بعداد الغاز.

2- ولتسديد الفاتورة يمكن استخدام موقع الشركة واختيار سدد الفواتير من خلاله.

3- ويمكن دفع قيمة الفاتورة من خلال منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية "فوري، ممكن، مصاري، خدماتي، أمان".

4- أو من خلال الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.

5- يمكن تسجيل القراءة ومعرفة قيمة الفاتورة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبايل 5727 والأرضي 09000727 .

6- ويمكن تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أي محمول على 112.
بالصور.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا
بالصور.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا
بالصور.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا
بالصور.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة إلكترونيًا

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