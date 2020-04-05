كندا.. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بنسبة 20٪





نشرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم الأحد، بيانات رسمية توضح أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، قفز أكثر بقليل من 20٪ نسبة إلى 258 في يوم واحد.





وبحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي بنسبة 12٪ تقريبًا إلى 14,426، وكانت الأرقام ذات الصلة يوم السبت 214 حالة وفاة و 12924 تشخيصا إيجابيا.





وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.



