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كندا.. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بنسبة 20٪
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:59 م
نشرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم الأحد، بيانات رسمية توضح أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، قفز أكثر بقليل من 20٪ نسبة إلى 258 في يوم واحد.
وبحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي بنسبة 12٪ تقريبًا إلى 14,426، وكانت الأرقام ذات الصلة يوم السبت 214 حالة وفاة و 12924 تشخيصا إيجابيا.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و237 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 67 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 255 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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