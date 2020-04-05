الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص فتح باب المفاوضات مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب للانضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم وجود أي مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الاخيرة، وأن الإدارة لن تتواصل مع اللاعب او النادي بشأن ارتدائه القميص الابيض.



وأضاف المصدر ذاته بأن الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من افضل اللاعبين في مصر بمركز طاهر محمد لاعب المقاولون العرب، وأن من الصعب التفكير في ضمه بوجود أوباما وبن شرقي وزيزو واوناجم ومصطفى فتحي وبامبو وعنتر وإسلام جابر.



يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

