مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي





كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب بيراميدز من خطف صفقة قوية من الأهلي الصيف المقبل.





وأكد شوبير، أن بيراميدز تفاوض مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، لضمه لصفوف الفريق الصيف المقبل.





وكان الأهلي قد بدأ التحرك للحصول على خدمات مدافع ويست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي.





وقال شوبير بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفاجأة.. بيراميدز يفاوض أحمد حجازي".





وكان حجازي، قد رحل للدوري الإنجليزي عبر بوابات الأهلي، فيما لما تنجح محاولات مسؤولي القلعة الحمراء لإعادته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.