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"الفجر الفني" يكشف حقيقة اعتزال عادل إمام

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:28 م
عادل امام
عادل امام
لمياء علي
انتهى الزعيم عادل إمام من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد فلانتينو والذي سينافس به في السباق الدرامي الرمضاني 2020، وسط انتظار شديد من جمهوره.

وتداولت بعض المواقع والصفحات خلال الساعات الماضية أخبار حول أن الزعيم قرر ان يعتزل المسلسلات الدرامية، وأن فلانتينو سيكون آخر اعماله الدرامية خلال شهر رمضان.

وتواصل الفجر الفني مع شقيق الزعيم المنتج عصام إمام للوقوف على حقيقة الأمر، وقال إن الحكاية ليست قرار الزعيم بأن يعتزل الدراما ولكن كل ما في الامر أنه اشتاق للسينما كثيرًا لابتعاده عنها لمدة 6سنوات.

وأضاف إمام، أن الزعيم عادل إمام لديه عدة تحضيرات قادمة لأكثر من مشروع سينمائي ولذلك فهو يرغب في التفرغ للتركيز فيها لأن تصوير المسلسلات الرمضانية تستغرق وقتًا طويلًا.

وتابع أن من أبرز هذه المشاريع هو فيلم "الواد وأبوه" ويشاركه البطولة نجله محمد إمام، والذي سيبدأ في التحضير له بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وحاليًا هو في فترة راحة بعد انتهاء تصوير المسلسل وسينتظر حتى يتابعه ويستطلع آراء الجمهور بعد عرضه.

"فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام

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