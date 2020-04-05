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ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 119 شخصا في مولدوفا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الرئيس المولدوفي إيغور دودون، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وصل إلى 864 حالة، وذلك عقب تسجيل 112 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 15 شخصا.

وأضاف دودون: "اليوم لدينا 112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وإجمالي المصابين لدينا 864، كما توفى لدينا نهار اليوم شخص واحد يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من أمراض أخرى، إجمالي الوفيات لدينا 15 شخصا".

وكان برلمان مولدوفا، قد أعلن يوم 17 مارس الماضي، عن تطبيق حالة طوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة تتخذ القرارات في البلاد اللجنة الوطنية المختصة بحالة الطوارئ، كما أوفقت الجمهورية الرحلات الجوية مع كافة الدول الأجنبية، وأغلقت الحدود البرية.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و237 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 67 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 255 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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