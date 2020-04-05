ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 119 شخصا في مولدوفا





قال الرئيس المولدوفي إيغور دودون، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وصل إلى 864 حالة ، وذلك عقب تسجيل 112 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 15 شخصا.





وأضاف دودون: "اليوم لدينا 112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وإجمالي المصابين لدينا 864، كما توفى لدينا نهار اليوم شخص واحد يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من أمراض أخرى، إجمالي الوفيات لدينا 15 شخصا".





وكان برلمان مولدوفا، قد أعلن يوم 17 مارس الماضي، عن تطبيق حالة طوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة تتخذ القرارات في البلاد اللجنة الوطنية المختصة بحالة الطوارئ، كما أوفقت الجمهورية الرحلات الجوية مع كافة الدول الأجنبية، وأغلقت الحدود البرية.



