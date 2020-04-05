بحمالة صدر ومثلي الجنسية.. ما لا تعرفه عن حفيد عمر الشريف

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فاجأ حفيد الفنان عمر الشريف جمهوره بصورة له وهو يرتدي حمالة صدر تتبع مايوه "البيكيني" على إحدى الشواطئ في كاليفرونيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار جدل الجمهور عبر حسابه الشخصي لى موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن الواضح أنه يعرف الطريقة التي يثير بها جدل الجمهور ويتلقى عدد أكبر من المتابعين.



وكان جونيور حفيد النجم عمر الشريف قد اثار الجدل منذ سنين طويلة عندما أعلن أنه مثيلي الجنس وذالك من خلال إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من شعوره بالتردد بسبب توقعه نظر المجتمع المصري له، والذي ذكر أنه لم يستطع التعامل مع رغبته هذه، وتجاوز محنة "المثلية".



واعترف "جونيور" بحجم المحنة التي يقع فيها هو ومن يعاني من نفس أزمته قائلا "كوني في الحياة العامة معروف اعتقد الناس أنهم يعرفونني، لكن في الحقيقة لم يعرفوا، لأنني لم أدعهم يروا، لكن لدي سر لم يعرفه أحد، أنا مثلي، خبأت هذا الجزء مني بعناية، لأنه لم يكن له مكان في مصر التي أعرفها، أن تكون مثليا في مصر يعني أن تعيش في خوف دائم".



وذكر حفيد الفنان عمرالشريف أنه بعد إعلانه عن مثيليته تلقى رسائل تهديد بالقتل حتى أنه لم يجروء على القدوم إلى مصر لدفن جده وجدته وأصيب بالاكتئاب ووفكر في الإنتحار،ولكنه لم يستسلم لكل هذه الأزمات حيث أعطته كل هذه الانتقادات القوة للإستمرار وأصبح المتحدث الرسمي لمجتمع الميم في العالم.



ويعتبر الجمهور المصري اعتراف حفيد عمر الشريف بهذا بمثابة عار على فاتن حمامة وجده عمر الشريف، لكون حفيدهم بهذه الجرأة وعدم التسليم بالعادات والتقاليد التي عاشها جديه في وطنهم مصر طوال حياتهم.

