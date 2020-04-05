لهذا السبب.. نسرين طافش تتصدر تريند 'جوجل'

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خلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة نسرين طافش "الترند" عبر محرك البحث جوجل، بسبب حديثها عن أهمية اليوجا وفوائدها للصحة الجسدية والنفسية، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث ظهرت "نسرين" مرتدية أزياء رياضية حمراء اللون، بدون أكمام، خلال ممارستها رياضة اليوجا، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الـ60 ثانية، وعلقت قائلة: "اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس، تبدو الحركات للعين حركات سلسة وسهلة، بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق وتحرق".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل "ختم النمر" بالمشاركة مع أحمد صلاح حسني، والذي يعرض حاليا عبر قناة ON.