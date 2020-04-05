إحصائيات وهّدافي أبو قير في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

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تشهد منافسات المجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني، منافسه نارية، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالى 2019-2020.



وويستعرض "الفجر الرياضي" إحصائيات وأرقام وهدّافي فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس خلال المسابقة التي يتبقى من عمرها 5 جولات .



يحتل فريفق أبو قير المركز الخامس، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 26 نقطة ، جميعهم من الفوز في 7 مباريات، منهم 4 انتصارات على ملعبه، و3 انتصارات بالخارج، وتعادل في 5 مباريات منهم 4 تعادلات، بالداخل، وتعادل وحيد خارج ملعبه، وتلقى الفريق السكندري الهزيمة في 5 مباريات جميعهم خارج ملعبه.



سجل لاعبي أبو قير 20 هدف بواقع 9 هدف على ملعبه، و11 هدف خارج ملعبهـ واستقبل أبو 13 أهداف، منهم 3 أهداف على ملعبه، و10 خارجه.



ويبقى لفريق أبو قير 5 مباريات في حالة عودة النشاط، المتوقف بسبب جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيلعب أبو قير مع الحمام في الجولة الـ 18 ثم يخرج لملاقاة غزل المحلة ، ثم يستقبل دكرنس بالجولة 20، كما سيلعب مع فريق خارج الديار في الجوله الـ 21، ويختتم أبو قير الموسم على ملعبه بمواجهة دمنهور.



هدافي فريق أبو قير



1- محمد عبد الله 7 أهداف

2- مصطفى بهاء 5 أهداف

3- محمود عبد المجيد الملك 3 أهداف

4- مصطفى الخواجه هدفين

5- كارفالا هدف

6-احمد العش هدف

7- رامز زيدان هدف



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- أبو قير 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبى 19 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



