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إحصائيات وهّدافي أبو قير في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
تشهد منافسات المجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني، منافسه نارية، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالى 2019-2020.

وويستعرض "الفجر الرياضي" إحصائيات وأرقام وهدّافي فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس خلال المسابقة التي يتبقى من عمرها 5 جولات .

يحتل فريفق أبو قير المركز الخامس، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 26 نقطة ، جميعهم من الفوز في 7 مباريات، منهم 4 انتصارات على ملعبه، و3 انتصارات بالخارج، وتعادل في 5 مباريات منهم 4 تعادلات، بالداخل، وتعادل وحيد خارج ملعبه، وتلقى الفريق السكندري الهزيمة في 5 مباريات جميعهم خارج ملعبه.

سجل لاعبي أبو قير 20 هدف بواقع 9 هدف على ملعبه، و11 هدف خارج ملعبهـ واستقبل أبو 13 أهداف، منهم 3 أهداف على ملعبه، و10 خارجه.

ويبقى لفريق أبو قير 5 مباريات في حالة عودة النشاط، المتوقف بسبب جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيلعب أبو قير مع الحمام في الجولة الـ 18 ثم يخرج لملاقاة غزل المحلة ، ثم يستقبل دكرنس بالجولة 20، كما سيلعب مع فريق خارج الديار في الجوله الـ 21، ويختتم أبو قير الموسم على ملعبه بمواجهة دمنهور.

هدافي فريق أبو قير

1- محمد عبد الله 7 أهداف
2- مصطفى بهاء 5 أهداف
3- محمود عبد المجيد الملك 3 أهداف
4- مصطفى الخواجه هدفين
5- كارفالا هدف
6-احمد العش هدف
7- رامز زيدان هدف

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبى 19 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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