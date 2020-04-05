وزير النقل: تقليل زمن التقاطر بالخطين الأول والثاني للمترو

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اطمئن وزير النقل المهندس كامل الوزير، على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر من 2 دقيقة إلى 2:30 دقيقة، مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، وتشغيل 45 قطار بالخط الأول و28 قطار بالخط الثاني و11 قطار بالخط الثالث.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم في تمام الساعة 4.30 مساءا لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو حيث شاهد مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني.



كما وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب.



واكد أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري وأن يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساءً ومن حلوان الساعة 6.20 مساءً وأخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساءً اليوم لامتصاص أي كثافات من الركاب قبل توقيت الحظر والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول القطارات هذه القطارات بعد توقيت الحظر.



ثم توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على أعمال التعقيم بالمحطة وشبابيك التذاكر والارصفة ووجه باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة الدائمة على مستوى عالي من النظافة بالقطارات والمحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار الدفع بقطارات إضافية في اي خط من خطوط السكك الحديدية يشهد كثافة ركاب.



في سياق آخر أعلن الوزير، أمس السبت، أن معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات مشروع القطار المكهرب وصلت إلى 23.4%، كما تم الانتهاء مما يقرب من 27 % من أعمال الكبارى بالمشروع و63% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 11.3% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.



كما تابع الوزير أعمال تنفيذ محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية وذلك خلال جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (النزهة هشام بركات قباء عمر بن الخطاب الهايكستب عدلي منصور) وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان).

