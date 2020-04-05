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لاعب إف سي مصر بضع شرط وحيد للانتقال للزمالك
الأحد 05/أبريل/2020 - 06:35 م
الفجر الرياضي
فتح نادي الزمالك خطوط اتصال مع إسلام صالح لاعب وسط إف سي مصر، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأبدى اللاعب موافقته على الانتقال للأبيض وهو ما نقله الى جهاز الكرة بالزمالك، لشرط الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
يذكر أن إسلام صالح (25 عاما) أنتقل لصفوف إف سي مصر، من سموحة في بداية الموسم، في صفقة انتقال حر، بعد خروجه من حسابات حسام حسن المدير الفني السابق للفريق الساحلي.
وشارك هذا الموسم في 14 لقاء بالدوري، بالإضافة إلى لقاء في كأس مصر، وتمكن من صناعة هدف وحيد.