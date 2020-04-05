بديل بوجبا في ريال مدريد يعلق على اقترابه من البرنابيو

أكد الهولندي فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام أن اللعب في ريال مدريد رائعًا وأنه يجب أن يكون شعوره إيجابياً تجاه النادي الذي سيلعب له.





وأكدت العديد من التقارير مؤخرًا أن إدارة ريال مدريد إتفقت شفهيا مع نظيرتها في آياكس على التعاقد مع فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا عقب نهاية الموسم الحالي مقابل 55 مليون يورو.





وعما إذا كان ريال مدريد المكان المثالي له، قال فان دي بيك في تصريحات صحفية:"اللعب في الشمس أمر رائع دائمًا ولكنني لم أبدأ في تعلم اللغة الإسبانية بعد".





واختتم دي بيك تصريحاته قائلاً:"يجب أن يكون شعوري إيجابيًا تجاه النادي الذي سأرحل إليه، لا يقتصر الأمر على أنهم يريدونني فحسب بل يجب أن أتوافق مع أسلوب اللعب وأريد معرفة الدقائق التي سألعبها".