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جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:38 م
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
كشفت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، نتيجة التحليل للمخالطين -عددهم 79 شخصًا- لطبيب الامتياز المصاب بكورونا، مؤكّدة أنَّها جاءت سلبية، مؤكّدة أنَّه مساء يوم الجمعة الماضي، أبلغ الطبيب المقيم بقسم أمراض النساء والتوليد؛ فريق مكافحة العدوى بأن هناك طبيب امتياز ثبت إيجابية تحليل إصابته بفيروس كورونا، وأنَّه تمّ حجزه بمستشفى العجوزة العام، بعد أن كان متواجدًا لأداء عمله بكشك الولادة الخاص بحوادث الوحدة الرابعة يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت الجامعة، أنه جرى اتخاذ عددًا من الإجراءات، بعد ثبوت إصابة الطبيب بكورونا، وجاءت كالآتي:

- غلق الوحدة الرابعة تمامًا وعدم استقبال أي حالات جديدة حتى ظهو نتائج العاملين.

- تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشها بالمطهرات من خلال الفرق المتخصصة.

- إيقاف العيادات واستقبال الحالات للقسم الذي عمل به الطبيب الامتياز والتي كان مقرر لها كشف أمس السبت لحين ظهور نتائج التحاليل.

- حصر جميع المخالطين لطبيب الامتياز بالأماكن التي تواجد بها من المرضى والأطباء والتمريض والعمال والإداريين وعددهم 79 مخالطًا لفحص تواجد كورونا، أمس السبت، في المعامل المركزية وجاءت نتائجهم سلبية اليوم.

- تم استكمال 69 عينة إضافية للعاملين بالمستشفى رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور وإجراء بالتحليل لهم بالمعمل المرجعي وفي انتظار النتائج.

- منح إجازة لبعض المخالطين الذين ثبت سلبية نتيجة تحليلهم إلى بعد التحليل لهم جميعا مرة أخرى بعد 3 أيام
جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا
جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا
جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا
جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا

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