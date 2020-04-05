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"الكهرباء" تعلن بدء تلقي الطلبات لتركيب العدادات الكودية قريبًا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:42 م
أيمن حمزة
أيمن حمزة
داليا الحسين
كشف أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل وقف نظام الممارسة وبدء تركيب العدادات الكودية للمباني والوحدات المخالفة، موضحًا أنه مع بداية 2020 مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

وأضافت "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن العدادات الكودية لا تثبت الملكية، متابعا: "في حالة تم تقنين المبنى المخالف يتم تحويل العداد من رقم إلى اسم صاحب الوحدة، ويصبح سند ملكية."

وأشار إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية في كل المناطق المخالفة لحين تقنين الوحدة السكنية أو إزالة الوحدة

ولفت إلى أن العداد الكودي هو آلية تعكس الاستهلاك الحقيقي سواء بلنسبة للمواطن أو شركة الكهرباء، معلنا أنه سوف يعلن قريبا عن بدء تلقي الطلبات لتركيب العدادات الكودية، لتتوافق مع اتجاه الدولة في اعلان التعامل النقدي.

وفي وقت سابق، قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى أى طلبات لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة مباشرة وإنما سيتم تدشين موقع إلكترونى وكذلك تطبيق عبر المحمول، وذلك خوفًا من تكدس وزحام المواطنين بشركات التوزيع.

وأضاف حمزة أن الوزارة سترسل القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة والعشوائية لشركات توزيع الكهرباء الـ9 لتنفذ هذه القواعد ابتدءا من أمس الأحد.

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