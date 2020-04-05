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البنك الأهلي يكشف حقيقة مسؤليته عن صرف منح العمالة غير المنتظمة

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:40 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
قال البنك الأهلي المصري، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة، والتي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا.


وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الأحد حصلت الفجر على نسخه منه، أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها، لم يتم توضيح آلية صرفها، داعياً المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.

وأوضح أنه لم تصدر أي تعليمات بشأن قيام البنك بصرف تلك العلاوة الاستثنائية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس نتيجة لأي تزاحم أمام أو داخل الفروع، مؤكداً اتخاذ البنك كافة التدابير والإجراءات الوقائية داخل مقار فروعه حفاظاً على السلامة العامة.

كما حث البنك الأهلي  جميع المتعاملين مع البنك بضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء أي إشاعات أو معلومات غير دقيقة قد تلحق الضرر بهم أو ببلادنا .


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