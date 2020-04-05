هل مواد التعقيم والتطهير ضارة بالآثار.. سؤال يجيب عنه المتخصصون (فيديو)



وأشار إلى أن المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة سخر كل خامات الكحول والكلور المجودة في مخازن القطاع لإجراءات التعقيم والتطهير حتى ينتهي هذا الظرف الاستثنائي.



ومن ناحيته قال أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رافقت كاميرا الفجر منذ ما يقرب من 10 أيام عمليات التطهير الجارية هناك، إن ما تم تطهيره في تلك المرحلة هو البوابات وماكينات العبور والممشي الخشبي السياحي، في حين لم يتم تطهير الأثر نفسه والذي سيقوم على تطهيره المرممين المتخصصين بمواد خاصة تتناسب وطبيعة الأثر.



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في سياق آخر، اتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاون في تنفيذ مشروع مشترك لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية، بتكنولوجيا الهولوجرام، وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر بالمحافل والمعارض الدولية.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتعاون بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، شهد الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية ورأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين.



كما اتفق الجانبان على بحث استخدام تقنية لتقديم خدمة التجول الافتراضي ثلاثي الأبعاد في الأماكن السياحية والمتاحف ووضع المحتوى التراثي المصري على منصة وزارة السياحة والآثار.



كما ناقش الوزيران مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وزيادة سرعة الانترنت داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية.

سؤال طرحه العديد من المهتمين بالشأن الأثري في مصر، وهو متعلق بإجراءات التعقيم والتطهير الجارية في المواقع الأثرية وهل هي ضارة بالأثر، وهل المواد المستخدمة في التعقيم، مناسبة لطبيعة الأثر، والتقت الفجر بالدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة السياحة والآثار والذي أجاب عن هذه التساؤلات.وقال عبد الفتاح في تصريحات إلى "الفجر"، إن ما يتم تعقيمه في المرحلة الحالية هو الأجزاء التي يلامسها الزائرين، من بوابات وأبواب وشبابيك تذاكر ومقابض وبوابات التأمين وماكينات العبور، وقد راجعت مدير عام مركز البحوث في قطاع المشروعات الدكتورة داليا، وسألتها عن المواد المستخدمة في التعقيم حسب ما أفادت وزارة الصحة والسكان هي الكلور المخفف بالمياه بنسبة 1.5%.ولا يتم التعقيم مباشرة على الأثر إلا بمواد خاصة، وهي المواد المستخدمة في الترميم بشكل عام مثل الكحول الإيثيلي المخفف بالماء بنسب معينة تناسب طبيعة كل أثر.