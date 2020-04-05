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التنمية المحلية: أغلقنا 2000 سوق مخالف لشروط الوقاية من الكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:50 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدد من الاجراءات التي إتخذتها الوزارة في إطار مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تطهير نحو 88 ألف مبنى على مستوى المحافظات.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين لقرارات الحكومة، حيث تم تحرير محاضر لنحو 416 حضانة مخالفة، وغلق 2000 سوق على مستوى المحافظات مخالفين للشروط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم غلق ما يفوق على 6 آلاف مركز تعليمي، لافتا إلى أنه تم تخصيص 589 مدرسة لجوار وحدات البريد لصرف المعاشات لكبار السن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وزيرة الصحة كوفيد العائدون من الخارج الصحة العالميه الدكتور خالد قاسم الاجمالي

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