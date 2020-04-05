Advertisements

خالد الجندي يكشف سبب انتشار الفيروسات

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:50 م
خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سبب الفيروسات هو بخل البخلاء.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن سبب وجود الفقراء الجياع، هم الأغنياء البخلاء، متابعًا: "يا غني ياللي ربنا ميسرهالك، رزق هؤلاء الناس الفقراء عندك".

وتابع: "كل واحد غني مسئول عن الفقراء في عائلته، وكل صاحب عمل مسئول عن البحث عن العمال ودفع مرتابتهم"، لافتًا إلى أنه كان هناك سيدة لا تمتلك من الحياة إلا معاشها، وكانت تعاني من المرض، فأنقصت من دوائها لتدفع صدقة للفقراء والمساكين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كوفيد خالد الجندي العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي

أخبار تهمك

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ ساعة و نصف

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 21 ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ 14 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف حقيقة اعتزال عادل إمام

منذ ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

إعلامي يفتح النار على المشاهير: "أغلبهم اتبرع بـ15 ألف جنيه لمتضرري كورونا"

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: العزل من أجل الوقاية موجود في القرآن والسنة

خالد الجندي: سنحتاج مجلدات لكتابة بطولات شباب مصر في أزمة كورونا

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

حكم تعجيل إخراج الزكاة لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

06:03 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب