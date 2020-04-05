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متحدث البرلمان: قضايا البناء العشوائي ستتحول إلى النيابة العسكرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:51 م
الدكتور صلاح حسب الله
الدكتور صلاح حسب الله
داليا الحسين
كشف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب؛ عن محاولة بعض المقاولين من الشروع في البناء المخالف بطريقة فجة ومستفزة نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى بيرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه في الوقت الحالي لا يوجد تراخيص بناء، ولذلك يحاولون وضع الدولة المصرية أمام مشكلة، محذرا إلى أن قضايا البناء العشوائي ستتحول إلى النيابة العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب أنه أن الأوان أن يتم تنفيذ القانون فيما على البناء المخالف، مناشدات، الوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية إلى كشف المخالفات وتطبيق القانون على المخالفين، وليتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.

ونبه رؤساء الأحياء والوحدات المحلية من عدم تحرير المحاضر للمخالفين. قائلًا: "الدولة المصرية تتابع كل التفاصيل سواء كبيرة أو صغيرة؛.. والرئيس السيسي يعلم ما يحدث بكل حي وقرية مصرية".

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كوفيد بسبب كورونا برلمان النيابة العسكرية الدكتور صلاح حسب الله

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