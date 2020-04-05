Advertisements

"التعليم" تصدر فيديو توضيحي لعمل البحث.. ونصائح للطلاب

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
ريم محمود
أصدرت التربية والتعليم، فيديو توضيحي لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.

ويحتوي الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية في المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع. 

وقالت الوزارة في بيان، "ولمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث في محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أي مصادر أخرى متاحة".

وجاء لينك الفيديو كالتالي: https:we.tlt-grQLgWENZZ

تفاصيل المشروع البحثي 
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة له منذ يومين، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.

- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.


- الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

- إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.

- متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

- معلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالته قائلًا: "المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المشرروع البحثي التعليم ألفجر

أخبار تهمك

"الفجر الفني" يكشف حقيقة اعتزال عادل إمام

منذ ساعة

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

جامعة عين شمس: سلبية تحاليل 79 مخالطا لطبيب الامتياز المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

إعلامي يفتح النار على المشاهير: "أغلبهم اتبرع بـ15 ألف جنيه لمتضرري كورونا"

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ 12 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

06:03 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب