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عاجل.. الأهلي يفاوض أحمد حجازي

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول مسئولو النادي الأحمر، في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكد المصدر على دخول الأهلي في مفاوضات لضم حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر بأن حجازي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وتابع المصدر بأن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته النادي الأحمر.

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