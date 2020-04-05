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"خليك بالبيت".. طرق تسجيل ودفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:58 م
قراءة عداد الكهرباء
قراءة عداد الكهرباء
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طرق تسجيل ودفع فواتير الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم للقضاء على تداعيات فيروس كورونا، وتدعم بوابة الفجر حملة "خليك بالبيت" بمساعدة القراء في كل احتياجتهم الممكنة من أجل دعمهم في الإلتزام بتعليمات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يوجد رقم كودي على الفاتورة تحت اسم "كود السداد الإلكتروني"، ومن خلال هذا الكود يمكن الدخول خلاله على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوي الجمهورية للسداد.

وتابعت الوزارة، إنه يمكن السداد أيضا عن طريق شركات المحمول، أو ماكينات الصرف الألي، ومن خلال هذا الكود يمكن الاستعلام عن الفاتورة أو دفعها.


وسبق أن أعلنت الوزارة عن إنه تماشيا مع إجراءات الدولة الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الدعوات المناشدة بتخفيف الاختلاط بين الجمهور، أطلقت الشركة القابضة للكهرباء خدمة جديدة للاستعلام عن فواتير الكهرباء والسداد الإلكتروني لها من خلال موقعها الإلكتروني https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/، وذلك عبر خدمة الدفع FawryPay المقدمة من شركة فوري الرائدة فى التحول الرقمى والمدفوعات الالكترونية. 

تتيح الخدمة الجديدة دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا لـ9 شركات كهرباء على مستوي الجمهورية وهي كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصر العليا، والبحيرة.

من جانبه أكد الدكتور خالد الدستاوي "نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء" أن الخدمة الجديدة لدفع فواتير الكهرباء من خلال منصة  FawryPay على موقع الشركة الإلكتروني، هي خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتذليل طرق الدفع التى تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي، وكذلك توفير طرق دفع آمنة للجمهور من المنزل، على أن يتم ذلك بخطوات بسيطة وسهلة وهي الدخول علي رابط الموقع الالكتروني https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/، وإدخال رقم الموبايل ثم القيام باختيار شركة الكهرباء التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني (رقم ثابت علي كعب الايصال) .

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "إن خدمة الدفع الجديدة لفواتير الكهرباء يمكن إتمامها أيضا من خلال 15 محفظة محمول وهي" فودافون كاش – أورنج كاش – اتصالات كاش – فون كاش من البنك الاهلي المصري – محفظتي من بنك الاسكندرية – بي ام والت من بنك مصر  – بنك بلوم – المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي  – بنك كريدي اجريكول – بنك ابو ظبي الوطني – بنك عوده – فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان  – بنكQNB - بنك قناه السويس – بنك NBK." 

وأكد صبري أن هدف فوري هو إضافة قنوات دفع مختلفة بالإضافة إلى إمكانية دفع فواتير الكهرباء أيضا من خلال موقع الشركة القابضة ببطاقات الائتمان، وذلك باختيار خدمة FawryPay، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعول كثيرا على خدمات الدفع الإلكتروني لأنها الأكثر تطورا والأعلى أمانا ولا سيما في الظروف الراهنة.


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