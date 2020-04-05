"القاهرة تحت العاصفة".. مناطق تلزم المنازل وأخرى قضت يومها بالشارع (فيديو)

التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، مشاهد بالفيديو للعاصفة التي ضربت البلاد صباح اليوم الأحد، متسببة في ارتفاع الأتربة التي أدت لحجب الرؤية في العديد من المناطق، كما سببت العديد من المشكلات لدى الذين يعانون من أمراض الصدر، حيث فضلوا البقاء في المنزل في حين لم يمتلك البعض الآخر رفاهية الامتناع عن النزول، وعبر التقرير التالي نرصد حالة القاهرة الجيزة أثناء عاصفة اليوم.





مصر الجديدة

والتقطت كاميرا الفجر عددا من المشاهد لمنطقة مصر الجديدة، والتي جاءت فيها السماء ملبدة بالغيوم واحتجبت فيها الرؤية بسبب الأتربة المتاصعدة إثر العاصفة الترابية، والتزم غالبيةالمواطنين منازلهم.





عين شمس

وشهدت منطقة عين شمس خلو تام من المارة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ صباح اليوم، امتلأت سماء المنطقة بالأتربة التي جعلت الرؤية متعذرة، وأغلقت أغلب المحال التجارية أبوابها، وتوقفت معظم حركات البيع والشراء خاصة مع اقتراب بدء ساعات الحظر في إطار إجراءات الحد من انتشار فيرس كورونا والمستجد.





مدينة نصر

واجتاحت العاصفة أنحاء حي مدينة نصر، وسجلت خلو الشوارع أيضًا من المارة، وارتدى العديد من المواطنين الكمامات ليس خوفًا من كورونا فقط بل والتراب أيضًا.





وأغلقت العديد من المحال التجارية والأكشاك أبوابها مبكرًا بسبب العاصفة، حيث فضل المواطنين قضاء أوقاتهم بالمنازل، خشية التعرض لمشكلات صحية بسبب استنشاق الأتربة.





شوارع الجيزة

أما شوارع الجيزة فقد تحدت الظروف حيث شهدت شوارعها ظروف طبيعية إلى حد كبير، وعلى الرغم من الأتربة التي ملأت سماء المنطقة، والتحذيرات المتتالية بضرورة الجلوس في المنازل للحد من انتشار كورونا إلا أن الكثير من المواطنين تواجدوا في الشوارع سعيًا وراء لقمة العيش.





وجاءت المشاهد معبرة للغاية، فنجد عدد من السيدات يفترشن الشارع ببضاعتهن، فهؤلاء المواطنات لا يمتلكن ترف الجلوس بالمنزل حتى ولو هددتهن عاصفة ترابية أو وباء قاتل.



