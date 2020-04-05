شاهد: صور من كنيسة القيامة المغلقة

تنشر بوابة الفجر، صورا من كنيسة القيامة بالقدس وهي مغلقة بعد تفشي وباء كورونا القاتل والتي قام المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بنشرها منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكما قال المطران عطا الله حنا بأن وباء الكورونا أصبح ظاهرة عالمية ومخاطرة تهدد البشرية بأسرها فهذا وباء انتشر في كل مكان وهذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة شل الحركة في كافة العواصم العالمية فالمطارات توقفت والحركة الاقتصادية شلت وهذه ظاهرة غير مسبوقة، وأنها المرة الأولى في التاريخ البشري الحديث التي نشهد فيها وضعا من هذا النوع في سائر أرجاء العالم وأننا إذ نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع كافة الشعوب ومع كافة أولئك الذين فقدوا أحبتهم بسبب هذا الوباء فإننا نؤكد في فلسطين الأرض المقدسة بأننا سنبقى متمسكين بثوابتنا وانتمائنا لهذه الأرض ودفاعنا عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ولن يؤثر علينا شيء في المضي قدما في الدفاع عن عدالة قضيتنا.





ووجه المطران عطا الله حنا عدة رسائل تضامن إلى شعوب صديقة وهيئات ومؤسسات عالمية متضامنة مع الشعب الفلسطيني وقال: إن العالم بأسره يعاني من وباء الكورونا بما في ذلك فلسطين الأرض المقدسة ونحن من قلب مدينة القدس نبعث برسالة التضامن إلى كافة شعوب الأرض وخاصة اولئك الذين فقدوا أحبائهم بسبب هذا الوباء.





وفى سياق متصل أكد أديب جودة الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس القدس الشريف، أنه سيكون هناك بث مباشر من داخل كنيسة القيامة ينشر عبر شاشة الفضائية المصرية، في مبادرة من المصور سامي وكيلة وطاقمه التصويري ليتسنى للجميع متابعة ومشاهدة الطقوس الدينية مباشرة من بيوتهم.



