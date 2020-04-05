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الإمارات: نوظف كل الطاقات لعودة المواطنين من الخارج بـ"سلام"
الأحد 05/أبريل/2020 - 07:01 م
وكالات
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، إن "الوزارة توظف كل طاقاتها وإمكانياتها للتواصل مع المواطنين خارج البلاد، وضمان رجوعهم بسلام".
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم، تحت رئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.
واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد، آخر مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات؛ للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن.
وتطرق إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و237 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 67 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 255 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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