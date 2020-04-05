الإمارات: نوظف كل الطاقات لعودة المواطنين من الخارج بـ"سلام"





قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، إن "الوزارة توظف كل طاقاتها وإمكانياتها للتواصل مع المواطنين خارج البلاد، وضمان رجوعهم بسلام".





وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم، تحت رئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.





واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد، آخر مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات؛ للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن.





وتطرق إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار.



