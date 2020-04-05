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خبر سار.. تطورات جديدة بشأن ضم برشلونة لبديل سواريز
الأحد 05/أبريل/2020 - 07:04 م
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن رفض المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز عرض عقد جديد مع إنتر ميلان ، مما يمهد الطريق للانتقال إلى برشلونة.
يعتقد أن اللاعب الأرجنتيني الدولي هو واحد من اثنين من اللاعبين الذين يستهدفهم برشلونة قبل الموسم المقبل ، إلى جانب نجم باريس سان جيرمان نيمار ليكون بديل سواريز.
دعم ليونيل ميسي ولويس سواريز علانية ملاحقة ناديهما لمارتينيز ، وبحسب سبورت ، فقد حصل برشلونة على دفعة كبيرة في آمالهم من ضمه.
وأوضح التقرير أن مارتينيز عرضت عليه صفقة بقيمة 3.5 مليون جنيه استرليني في الموسم للبقاء في سان سيرو ، وهو أقل بكثير مما ترغب برشلونة في دفعه.
يشير التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يرغب في اللعب مع مواطنه ميسي في برشلونة.