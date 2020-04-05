تركيا.. تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا 27 ألف حالة

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 3135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"؛ ليتخطى الإجمالي 27 ألف إصابة، وسجلت 73 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 574 حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3135 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27069 شخصا، عقب أن كان المؤشر على مستوى 23934 أمس السبت".

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و237 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 67 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 255 ألف شخص للشفاء.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.