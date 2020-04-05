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فيورنتينا يعلن شفاء 3 لاعبين من فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:20 م
فيورنتينا
فيورنتينا
وكالات


أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، تعافي ثلاثي الفريق باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش من من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فيورنتينا أن الفحوص الطبية أظهرت تعافي الثلاثي.

وتعرض اللاعبون الثلاثة للإصابة بالفيروس مثلهم مثل الكثير المسؤولين على مستوى الإدارة والجهاز الطبي في فيورنتينا.

وأوضح فيورنتينا عبر موقعه الإلكتروني "فيورنتينا يسعده الإعلان عن تعافي باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش".

وأضاف البيان "نود أن نستغل هذه الفرصة لشكر الأطباء والممرضات والمستشفيات الذين يواصلون الاهتمام بكل من يحتاج إلى العناية الطبية في هذه الأوقات الصعبة في إيطاليا وفي كل أنحاء العالم".

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